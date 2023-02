Rifiuti: Nuoro e Cabras al top in differenziata grazie a app - Sardegna

La Sardegna ha superato l'obiettivo europeo del 65% di raccolta differenziata con un decennio d'anticipo e alcuni territori dell'isola si sono distinti più di altri: Nuoro è stato il primo Comune oltre i 30mila abitanti ad aver superato l'80% di rifiuti differenziati e su percentuali vicine si sono attestati i paesi del territorio. Anche la provincia di Oristano ha raggiunto il 78%, con Cabras fiore all'occhiello, premiata da Legambiente come comune Riciclone costiero, per aver superato lo scoglio dell'80%.

Comuni che, oltre a una mirata politica ambientale e a un'importante campagna di informazione, hanno ricevuto il supporto tecnologico di Junker, la app per la raccolta differenziata che in Sardegna ha oltre 74mila utenti e 74 Comuni abbonati. A Nuoro l'app è usata da otto nuclei familiari su 10.

Janker istruisce i cittadini sulla differenziazione dei rifiuti, offre calendari della raccolta porta a porta, le mappe dei punti di conferimento e segnalazioni di cambiamenti all'ultim'ora. "Le impressionanti performance di Comuni come Nuoro e Cabras - spiega Noemi De Santis, co-fondatrice e responsabile comunicazione dell'app - dimostrano quanto il contributo tecnologico di Junker, messo a sistema all'interno di una policy ambientale responsabile e circolare, possa fare la differenza in termini di miglioramento quantitativo e qualitativo della raccolta differenziata, già nel medio periodo".

Soddisfatto del servizio anche il sindaco di Nuoro Andrea Soddu: "La città è ormai costantemente nella fascia di eccellenza. Se pensiamo che fino a pochi anni fa la differenziata non arrivava al 60%, possiamo essere orgogliosi dei risultati raggiunti, grazie soprattutto all'osservanza delle regole da parte dei cittadini, al lavoro svolto dalla società È-Comune e alle scelte fatte dal Consiglio comunale".

Copyright ANSA Ottieni il codice embed

Fonte: Ansa Sardegna