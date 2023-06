“Rifiuti ed erbacce ovunque a Capoterra: chiamate Chi l’ha visto per gli operatori dello spazzamento”

Capoterra – Erbacce e immondizia un po’ ovunque, tante le segnalazioni da parte dei cittadini raccolte dal presidente della commissione vigilanza Silvano Corda che chiede: “Che fine hanno fatto gli spazzini? Dobbiamo cercarli a “Chi l’ha visto?”.

Continua l’emergenza rifiuti in città e a non indietreggiare innanzi alle cartacce disseminate un po’ ovunque e alla “selva” verde-gialla mal accettata che adorna aiuole, bordo strada e rotonde è Corda che chiede, ancora una volta, una maggior presa di posizione da parte delle istituzioni locali affinché il decoro urbano possa essere migliorato.

“A seguito delle tante segnalazioni ricevute e dai sopralluoghi eseguiti, le condizioni in cui versa Capoterra centro e non solo, ha dato modo di constatare che la cittadina non sia mai stata così sporca: in diverse zone si è in una situazione di degrado. Capoterra è in grande difficoltà perché oltre dell’emergenza rifiuti che spesse volte non vengono ritirati, le strade, le aiuole, le piazze, i marciapiedi e i parcogiochi sono in completo abbandono. Se prima Capoterra veniva ricordata dai visitatori anche per il decoro urbano ora sembra essere menzionata per la tristezza in cui verte il paesaggio. La domanda è: che fine hanno fatto gli

Operatori addetti allo spazzamento delle strade? Risposta: dobbiamo andare a cercarli a chi l’ha visto? In realtà non se ne vedono più da tempo. Il degrado regna sovrano non solo nelle strade del centro, ma in particolare nelle lottizzazioni. Capoterra è veramente sporca” afferma Corda. “La sporcizia delle strade è sotto gli occhi di tutti. Non si può nascondere. Sollecito l’Amministrazione comunale ad intervenire con estrema urgenza soprattutto in vista dell’estate che sta alle porte. Il sindaco e i suoi devono dare risposte concrete ai cittadini”.