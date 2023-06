Rifiuti e tasse: fronte unito di Consorzio industriale, consiglieri regionali e Comuni

Gli aumenti, ricorda il Consorzio Industriale in una nota firmata dal presidente Gianluigi Carta, sono legati alla “necessità di trovare copertura al fortissimo incremento dei costi operativi, determinato principalmente dagli aumenti della spesa per i carburanti e per l’energia elettrica e, soprattutto, a partire dal secondo semestre 2022, dai nuovi costi per il trasporto e smaltimento a Villacidro del rifiuto secco residuo (oltre 140 €/t) preliminarmente sottoposto all’obbligatorio trattamento meccanico biologico di stabilizzazione presso l’impianto consortile”.

Il mancato finanziamento rappresenta una grossa difficoltà per i Comuni che dovranno far fronte all’aggravio tariffario. Per questa ragione il Consorzio industriale provinciale oristanese, che gestisce il servizio, ha promosso un incontro con i consiglieri regionali e i sindaci della provincia “per valutare se risulti ancora percorribile l’ipotesi del sostegno finanziario o individuare eventuali altre soluzioni per ridurre tale impatto”. L’appuntamento è fissato per lunedì prossimo, 19 giugno nell’aula consiliare del Comune di Oristano, alle 11.

Da 184,23 a 292,40 euro a tonnellata di rifiuti. È l’aumento applicato dall’inizio dell’anno al costo di smaltimento del secco residuo in provincia di Oristano. Aumento che diventerà definitivo, considerata la recente bocciatura in Commissione bilancio del Consiglio regionale dell’emendamento al collegato alla finanziaria presentato dei consiglieri oristanesi (promotore Emanuele Cera) per un sostegno al Consorzio industriale oristanese che avrebbe consentito di evitare l’aumento del 30% delle tasse sui rifiuti agli utenti della provincia di Oristano.

“Il Consorzio, quale ente pubblico a servizio delle comunità locali, consapevole della difficoltà per i Comuni di far fronte a tale aggravio tariffario, si è attivato per individuare possibili soluzioni idonee a limitare questo incremento”: alla Regione era stato chiesto “un sostegno finanziario per la copertura dei costi di investimento sostenuti dall’ente, in maniera da poter eliminare dalle tariffe di smaltimento la componente necessaria alla copertura degli ammortamenti”, si legge ancora nella nota. “In questo modo si potrebbe ottenere un significativo contenimento della tariffa del secco residuo, stimato per l’anno 2023 in circa 80 euro per tonnellata, e con effetti positivi anche per gli esercizi futuri, quando il rifiuto secco residuo dovrà essere conferito al termovalorizzatore di Macchiareddu”.

Le tariffe in misura piena sono state applicate dal 1° gennaio del 2023 e la concessione del finanziamento richiesto dal Consorzio avrebbe consentito di rimodularle al ribasso, anche con effetto retroattivo. Senza il finanziamento le tariffe di smaltimento attualmente applicate diventerebbero definitive.

Sulla questione era intervenuto nei giorni scorsi proprio il consigliere regionale Emanuele Cera, che – insieme agli altri colleghi oristanesi – aveva sostenuto la richiesta del Consorzio. Commentando la bocciatura dell’emendamento in Commissione bilancio, Cera aveva annunciato che – se non fossero state prese in considerazione le proposte – non avrebbe votato il collegato alla legge finanziaria.