Grazie per aver letto questo articolo. Se vuoi commentarlo, accedi al sito o registrati qui sotto. Se, invece, vuoi inviarci un’informazione, una segnalazione, una foto o un video, puoi utilizzare il numero Whatsapp 331 480 0392, o l’indirizzo email Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

“È recente l’importante convenzione che il Comune ha avviato con l’associazione di volontariato di Ula Tirso finalizzata a ripulire e risanare il centro abitato nel rispetto dell’ambiente”, spiega Danilo Cossu. “Nei giorni scorsi abbiamo ripulito la zona del campo sportivo e una zona di sosta a ridosso del lago. Non perderemo tempo neppure per sanare questo nuovo sconcio. Appena possibile individueremo la zona ed avvieremo la necessaria bonifica. Sono un ambientalista convinto e uno degli obiettivi della nostra amministrazione è la valorizzazione e tutela del nostro prezioso patrimonio ambientale e paesaggistico”.

Sotto il ponticello vengono scaricati, anche da auto in transito, i rifiuti che vanno a deturpare le vallate che si affacciano sul lago. Non si può escludere che i resti animali possano appartenere anche ad ovini colpiti dalla lingua blu e non denunciati.

Fonte: Link Oristano

- SARDA NEWS -

LEGGI TUTTE LE NOTIZIE DI OGGI



Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Sarda News non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità nei suoi contenuti originali. La responsabilità del contenuto degli articoli importati dai feed rss è totalmente a carico della reale fonte dell'informazione indicata al termine di ogni notizia.Sardanews.it - portale web informativo, non gode di finanziamenti pubblici, non chiede registrazioni personali agli utenti, totalmente gratuito, autofinanziato e sostenuto dai banner pubblicitari che compaiono tra le notizie. Se vuoi sostenerci ti ringraziamo per la fiducia e ti invitiamo a disabilitare eventuali adblock attivi sul tuo browser. Per info e segnalazioni scrivi a