Rifiuti a San Salvatore, l’assessore si difende e accusa: Colpa dell’inciviltà delle persone”

“È inaccettabile far ricadere sulla giunta comunale le colpe dell’inciviltà delle persone”. L’assessore al Servizio di Igiene pubblica e ambientale del Comune di Cabras , Marco Mascia, replica alle contestazioni venute dalla consigliera Alessandra Lochi, relativamente all’abbandono indiscriminato di rifiuti nel villaggio di San Salvatore di Sinis e respinge le accuse di silenzio e immobilismo.

“L’annosa questione che da sempre affligge il villaggio è ben nota all’Amministrazione comunale, che costantemente si occupa del ritiro dei rifiuti non solo a San Salvatore ma anche in molte altre parti del territorio in cui si verifica il fenomeno”, afferma l’assessore Marco Mascia.

“La proposta di posizionamento di isole ecologiche avanzata dalla Consigliera Lochi”, continua l’assessore Mascia, per come è stata formulata, risulta demagogica e non risolverebbe il problema lamentato. Al contrario, non farebbe altro che aumentare il fenomeno, legalizzando a tutti gli effetti le discariche abusive”.

“L’obiettivo della Giunta è quello di continuare con forza la raccolta differenziata dei rifiuti, anche nella borgata di San Salvatore, per evitare che il villaggio si trasformi in una pattumiera. Il servizio, infatti, risulta attivo e pienamente operativo secondo le giornate stabilite nel calendario”.