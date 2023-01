Rifiuti a Cagliari, incivili scatenati: “Abbandonano sacchi pieni di scarpe davanti ai palazzi”

Non solo bottiglie e resti di cibo. I caddozzi cagliaritani abbandonano di tutto, anche le scarpe. Mocassini, ballerine, scarpe da tennis, anfibi: tutto buttato per terra, nella centralissima via Salaris. A fare l’amara scoperta sono stati i residenti della palazzina accanto ad uno degli ingressi delle gallerie Ormus. Scarpe su scarpe, a pochi metri da un ristorante e da un bar, destinate a restare lì sino a quando non arriveranno gli addetti alla nettezza urbana per portarle via.