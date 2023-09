Rifiuti a Cagliari, cumuli di spazzatura in via Timavo: “I regali sotto l’albero aumentano”

“I regali sotto l’albero aumentano. Povera Cagliari”. Il capogruppo Pd in consiglio comunale Fabrizio Marcello all’attacco sulla gestione dei rifiuti in città. Nel mirino la crisi di via Timavo, dove, all’angolo con via Is Mirrionis, e a pochi metri dal varco del Santissima Trinità, è rispuntato un cumulo di spazzatura accanto ai mastelli.

Quello dei via Timavo è uno dei punti più critici del sistema di raccolta differenziata in città. Tempo fa il primo cittadino aveva esultato per la soluzione del problema, ma la discariche che inquinano il marciapiede si ripresentano puntualmente.