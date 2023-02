Rifiuti: 74,9% raccolta differenziata, Isola 2/a in Italia - Sardegna

L'obiettivo dell'80% annunciato dalla Regione nel febbraio 2022 è ancora lontano, anzi, la raccolta differenziata è cresciuta solo dello 0,7% in un anno.

Nel 2020 ci si era fermati al 74,2% con un aumento dell'1,3%, tanto che l'allora assessora Lampis aveva puntato all'80% entro il 2022, "un obiettivo alla nostra portata", aveva dichiarato.

Ora, con i dati validati del 2021, l'Isola resta al secondo posto tra le Regioni italiane, dopo il Veneto, ma il dato si ferma al 74,9%.

Le province vanno a diverse velocità: meglio (79,07%) la provincia di Nuoro; quella di Oristano (78,03%) e il Sud Sardegna (77,80%), la Città metropolitana di Cagliari si ferma al 73,83%, quella di Sassari al 71,19%. Sono 120 i Comuni che hanno superato l'obiettivo dell'80% di raccolta differenziata, 150 quelli tra il 75% e l'80% e 80 quelli tra il 70% e il 75%.

"In totale, 350 Comuni, corrispondenti all'86% della popolazione, che conseguiranno la premialità regionale - spiega l'assessore dell'Ambiente Marco Porcu - I risultati raggiunti confermano l'efficacia delle azioni adottate dall'Amministrazione regionale per il conseguimento degli obiettivi. Però, il livello contenuto della crescita nel 2021 rispetto agli ultimi anni e la crescita esponenziale dei costi di gestione deve indurci a riflettere sulla necessità di dare nuovo e maggior impulso alle politiche sulla prevenzione e sul riciclo dei rifiuti, soprattutto per il mantenimento e il consolidamento degli obiettivi a lungo termine".

"Per raggiungere migliori risultati in termini di benefici ambientali, ottimizzando l'aspetto economico e l'accettabilità sociale, è necessario un approccio integrato che, partendo da una visione complessiva, ipotizzi l'utilizzo di differenti metodi di raccolta e trattamento, anche con l'implementazione di sistemi informatici di controllo - osserva - Si devono approntare nuovi sistemi di gestione dei rifiuti, orientati verso un continuo miglioramento per aumentare la qualità e il rendimento del processo".

