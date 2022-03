Oristano

Mauro Fanni con la moglie è atterrato a Bergamo

È finalmente in salvo, in Italia, Mauro Fanni, l’oristanese di 58 anni che era rimasto bloccato in Ucraina, nella città di Hajvoron, dov’era andato a sposare la sua compagna Tetiana: è atterrato all’aeroporto di Bergamo, dopo un volo da Budapest, tappa intermedia del suo viaggio di rientro.

Mauro Fanni era rimasto bloccato a causa dell’attacco russo. Poi la partenza, in auto, verso la Moldavia. Da qui in Ungheria e dall’Ungheria in Italia.

Mauro Fanni dovrebbe essere in serata a Bologna, città dove vive dal 2015 e dove lavora per un agenzia investigativa.

Fanni era arrivato in Ucraina per il suo matrimonio, avvenuto lo scorso 22 febbraio, appena 24 ore prima dell’attacco russo. Sabato 26 febbraio sarebbe dovuto ripartire per l’Italia, ma tutti i voli erano stati cancellati: per lui e sua moglie uscire dall’Ucraina era diventato molto difficile.

L’oristanese aveva riferito di essersi rivolto all’ambasciata italiana, dove gli era stato detto di “stare in casa e di fare le scorte di viveri, in attesa di novità”.

Giorni di grande trepidazione, spesso trascorsi in un rifugio, a causa del bombardamenti. Poi la partenza.

La sua vicenda aveva destato grande apprensione a Oristano, dove vivono la madre e le figlie. In tanti gli avevano espresso solidarietà e parole di conforto.

Sabato, 5 marzo 2022

