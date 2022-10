Lo straniero era stato intercettato a bordo di un barchino al largo delle coste sud-occidentali nelle scorse giornate, durante i servizi di pattugliamento in mare finalizzati al contrasto dell’immigrazione clandestina attuato dalle forze in campo con la collaborazione di Frontex.

In relazione agli ultimi sbarchi di immigrati clandestini che hanno raggiunto le coste del sud Sardegna a bordo di vari barchini negli scorsi giorni, è stato tratto in arresto un cittadino algerino di 44 anni, poiché respinto dal territorio nazionale nel 2020 e rientrato in Italia prima del previsto periodo di autorizzazione al reingresso (tre anni).

