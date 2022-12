Tentato stupro e violenza. Sono queste le accuse che hanno spinto il gip di Tempio, Marco Contu, a far rinchiudere nel carcere sassarese di Bancali un ventottenne di Arzachena. L’uomo ha attirato una quindicenne in un garage in un paesino della Gallura, del quale non scriviamo il nome per tutelare l’identità della vittima e, dopo aver cercato di spogliarla, è stato graffiato dalla giovane, che ha così disperatamente cercato di difendersi dalla violenza. A quel punto, il 28enne l’ha picchiata e presa a pugni e calci. La ragazzina è riuscita a fuggire e, accompagnata dai genitori ai quali ha raccontato ciò che le era successo, è poi finita all’ospedale. Stamattina i carabinieri di Tempio Pausania hanno arrestato il presunto violentatore.

