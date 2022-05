Col nuovo bando per il noleggio gli operatori da autorizzare allo svolgimento del servizio saranno 4 e il numero totale contemporaneo dei mezzi in circolazione, da parte di tutti i soggetti autorizzati, non può superare i mille dispositivi (anche se, in particolari periodi dell’anno, e previa autorizzazione dell’amministrazione comunale, potranno essere incrementate o decrementate le postazioni di sharing in alcune aree cittadine di particolare interesse turistico e culturale).

Monopattini, il servizio comunale pronto a ripartire. E’ stata firmata ieri la determina del dirigente che stabilisce l’ammissibilità delle domande. Sono state ammesse 10 società su 11 partecipanti. Hanno presentato la domanda Link Your City Italia, Helbiz Italia, Freedom Mobility, Vento Mobility, Bird Rides Italy, Bitmobility, Zoom Srl, Green Motion Italia, Emtransit, Playcar e Bolt Support Services It, ma quest’ultima è stata esclusa.

