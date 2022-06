Sennariolo

Primo dei sei appuntamenti con la rassegna estiva organizzata da I Barbariciridicoli



Tante compagnie teatrali unite per un’offerta più variegata da proporre in estate all’insegna della cultura e della ripartenza. È questa la formula proposta dalla compagnia I Barbariciridicoli – in collaborazione con l’amministrazione comunale di Sennariolo – per la rassegna “Sennariolo Teatro”.

Giunta alla sua seconda edizione, quest’anno la rassegna si inserisce nel Sardigna Teatro Festival, che raccoglie gli eventi proposti anche a Ottana, Austis e Alà dei Sardi, per un totale di 24 spettacoli.

Quattro paesi che si impegnano per riportare la cultura e i momenti di svago “al centro”. E si parte da Sennariolo: primo appuntamento domani – 19 giugno – alle 21.30 con la compagnia “Intrepidi Monelli”, che in piazza Rimembranza porterà in scena lo spettacolo “Ridi che ti passa”. L’ingresso è gratuito.

Lo spettacolo, adatto a tutti, è “una carrellata di sketch e di personaggi al limite, ”, spiega Tino Belloni, direttore artistico del festival, “proposta da una delle più valide interpreti del teatro comico sardo, l’attrice Marta Proietti Orzella. Con la complicità ironica del chitarrista Luca Pauselli, propone il suo distillato sense of humor, con canzoni e parodie. Uno spettacolo all’insegna del buonumore e del divertimento”.

A Sennariolo arriveranno diverse compagnie sarde, per un totale di sei spettacoli di carattere vario ma prevalentemente comico e popolare, destinati a un pubblico indifferenziato di adulti, giovani, bambini e anziani.

La rassegna vuole “creare momenti significativi di incontro sociale, di svago e di crescita culturale per i cittadini di Sennariolo”, dice ancora Belloni, “e contemporaneamente attirare un pubblico territoriale ampio”.

Questi gli altri appuntamenti: giovedì 30 giugno sempre alle 21.30, sul palco Nicola Cancedda e il suo esilarante “Si sardi chi può”. La compagnia teatrale Il Crogiuolo porterà in scena venerdì 15 luglio lo spettacolo “Tutto l’amore del mondo”; martedì 26 luglio spazio a I Barbariciridicoli con “Carla o dell’essere se stessei”.

Si continuerà poi venerdì 12 agosto con L’effimero Meraviglioso che porterà in scena “Volevo vedere il cielo”; chiusura domenica 21 agosto sempre la compagnia I Barbariciridicoli e lo spettacolo “Riuscirà Tottoni Braghetta ad avere un erede dalla signorina Vera Passera?”.

Dopo tutti gli spettacoli ci sarà “Gli artisti si raccontano”: un incontro con il pubblico, mediato dal direttore artistico Tino Belloni, che oltre a far conoscere gli artisti avrà l’obiettivo di spiegare agli spettatori i linguaggi e le tecniche teatrali e di socializzare le esperienze, suscitando anche un dibattito.

La manifestazione è possibile grazie ai contributi dell’assessorato alla Cultura della Regione Sardegna e della Fondazione di Sardegna, e soprattutto grazie alla collaborazione e al contributo economico del Comune di Sennariolo.

Gli organizzatori informano che in caso di maltempo gli eventi si terranno nella sala polivalente nella località Santa Vittoria. Per informazioni si può chiamare il numero 393.9013607 o visitare il sito della compagnia I Barbariciridicoli.

