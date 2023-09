Ricostruzione sociale, politica e industriale della Sardegna: il progetto elettorale del M5S

Tramatza

Discusso durante l’assemblea regionale. Il presidente Conte in collegamento: “Verrò in Sardegna a sostenervi, dobbiamo vincere”

Si è parlato di programmi e non di candidati all’assemblea regionale degli iscritti del Movimento 5 stelle a Tramatza. Una assembla convocata dal coordinatore regionale Ettore Licheri e arricchita dall’intervento in video collegamento del presidente Giuseppe Conte.

“Il Movimento ha proposte serie e autorevoli” ha detto Conte, “abbiano visione coraggio e passione: stiamo lavorando per il programma che porteremo al tavolo dell’alleanza. Verrò in Sardegna a sostenervi per le elezioni regionali del 2024. Mettiamocela tutta perché dobbiamo vincere”.

Ieri i circa 200 iscritti presenti hanno parlato soprattutto del programma elettorale presentato e approvato nella precedente assemblea. Ma è stato fatto il punto sull’andamento del tavolo di lavoro della nascente coalizione progressista e del contributo che il Movimento darà alla realizzazione dell’alleanza politica che sfiderà la destra alle elezioni Regionali del prossimo anno.

“Dobbiamo puntare soprattutto alla realizzazione di un progetto di ricostruzione sociale, politica e industriale della Sardegna” ha detto il Senatore Licheri, “è un piano ambizioso, che necessita di tempo: dobbiamo fare in fretta”.