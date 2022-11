Le volontarie impegnate nell'impiattamento del risotto

Non solo riso, comunque: la sagra ha richiamato diversi visitatori anche per gli spettacoli offerti in piazza, i giochi e le mostre collaterali. Hanno riscosso grande successo lo spettacolo di Soleandro, i giochi per i bambini e le mostre allestite al centro sociale, tra le quali una in collaborazione con Forestas, un’altra sui nuraghi in miniatura di Ignazio Mele di Norbello e una sugli abiti tradizionali sardi.

Non è mancata la vetrina per gli artigiani, con l’esposizione dei loro prodotti.

Bilancio positivo, dunque, per la manifestazione di punta della Pro loco di Simaxis, che prossimamente sarà impegnata a sostenere l’amministrazione comunale nella organizzazione della Festa della terza età.