Ricerche storiche e nuovo logo: a Ollastra si lavora per la Fiera di San Marco

Ollastra

Gli organizzatori cercano foto delle vecchie edizioni della manifestazione del 25 aprile

A Ollastra fervono i preparativi per uno degli appuntamenti più attesi dell’anno, la Fiera di San Marco del 25 aprile. Tra tradizione e innovazione, il Comune è a lavoro con qualche novità e un nuovo logo che manda ufficialmente in pensione quello che è stato il simbolo della manifestazione per anni.

“Vogliamo mantenere le caratteristiche peculiari della Fiera, ma immaginandola in chiave più moderna”, ha spiegato il sindaco Osvaldo Congiu. “Anche per questo abbiamo rifatto un restyling dell’immagine simbolo della Fiera: stessi colori, ma uno stile diverso e più lineare. Il vecchio logo ha fatto il proprio dovere, ma volevamo una tocco di novità”.