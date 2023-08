Ricercato per terrorismo, in vacanza in Sardegna dove la polizia lo arresta

Cronaca Cittadino tedesco di origine turca

Sassari

Accusato di far par parte del gruppo terroristico PKK / KCK un cittadino tedesco di origine turca è stato arrestato in provincia di Sassari dove si trovava per un breve periodo di vacanza. A fermarlo sono stati gli agenti della Digos della Questura di Sassari, in stretto raccordo con la Direzione Centrale Polizia di Prevenzione – Servizio per il Contrasto dell’Estremismo e del Terrorismo Esterno.

L’uomo era destinatario di mandato d’arresto provvisorio emesso dalle autorità turche per ottenerne l’estradizione. In particolare gli viene contestato di essersi unito nel 2005 all’organizzazione terroristica armata PKK / KCK.

Dopo le formalità di rito, il cittadino tedesco è trasferito nel carcere di Bancali, a disposizione della Corte di Appello di Cagliari- Sezione Distaccata di Sassari.

Mercoledì, 2 agosto 2023

