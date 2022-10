Uras

Allestimento nell’ex palazzo municipale, dal 19 al 23 ottobre

Nove facce di ricercati e nove artisti che hanno creato un’opera partendo dai manifesti delle taglie. Mercoledì 19 ottobre nell’ex palazzo municipale di Uras, in via Roma, sarà inaugurata la mostra “Eravamo davvero Far West. 9 taglie per 9 artisti”, organizzata dall’Amministrazione comunale in collaborazione con la Nur. Visite fino al 23 ottobre, dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19.

La mostra nasce dalla consultazione di un fondo donato alla Biblioteca Gramsciana di 9 manifesti originali – stampati a metà degli anni ’60 – con le taglie offerte per la cattura di alcuni ricercati sardi, noti e meno noti. Si è quindi deciso di dare ad ogni artista la copia di un manifesto, sulla quale ciascuno ha creato la propria opera, che sarà esposta accanto al manifesto originale.

Gli artisti che partecipano al progetto sono Jacopo Cau, Federico Coni, Fabrizio Dapra, Ilaria Marongiu, Michele Marrocu, Tonino Mattu, Gigi Meli, Massimo Spiga e Marie-Claire Taroni. La mostra è stata allestita da Massimo Spiga, la grafica è curata da Gigi Meli.

Quando furono annunciate queste taglie, solo i latitanti più pericolosi le mantennero a lungo: Giuseppe Podda, su L’Unità del 23 luglio 1967, spiegò che “cinque milioni di taglia fanno gola a tutti. Perfino al bandito fuggiasco che dovrebbe far guadagnare alla spia con la sua cattura tanto denaro. Perciò capita, dalle parti del Nuorese, che a combinare l’affare, ad alzare il proprio prezzo, a riscuotere o dividere la taglia con l’informatore siano proprio i banditi”.

“Di recente è accaduto a Luigi Serra. Un giovane di 25 anni, nato a Orune, il paese dei Campana e dei Cherchi, di fuorilegge, cioè, molto più famosi e feroci di lui. Il ragazzo non se la sentiva più di vivere tra i monti, braccato come un cinghiale. Colpito da vari mandati di cattura per sequestri di persona a scopo di estorsione e per vari altri reati minori, non esistevano tuttavia prove valide contro di lui”.

“Nessuno — disse ad un amico — può provare che io sia un delinquente. Se mi costituisco può darsi che i giudici si dimostrino clementi. Anzi, è possibile che al processo io venga addirittura assolto. Quindi: meglio farla finita. Ma ad una condizione: «La taglia di 5 milioni che pende sul mio capo la voglio riscuotere io stesso, tutta intera. Se non altro, una volta condannato, lascio in banca dei soldi per sostentare la famiglia».”

Oltre a rievocare le cronache di quegli anni, la mostra vuole però dare, grazie ai nove artisti, una visione di astrazione poetica di quel fenomeno. Gli artisti entrano con le proprie interpretazioni dentro l’anima del latitante ma anche di quella società del malessere di cui quegli uomini facevano parte.

Giovedì, 13 ottobre 2022