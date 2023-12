Ricerca di lavoro tra nuovi strumenti e portali online, concluso il corso a Monserrato

Il gruppo eterogeneo, formato da giovani e adulti di differenti fasce di età, provenienti sia da Monserrato che da altre zone della Città Metropolitana, ha interagito durante gli incontri rendendo il percorso interessante e partecipato. Il Comune: “Si ripeterà”. Iniziato nel mese di novembre e svoltosi in 5 incontri per un totale di 10 ore, il corso è stato promosso dall’Ufficio Europa – PL Eurodesk Monserrato, gestito dall’Associazione Sarda Contro l’Emarginazione (A.S.C.E. Odv), in collaborazione con l’Assessorato alle politiche del lavoro, sociali, della casa e per la famiglia, salute e qualità della vita del comune di Monserrato, con il patrocinio dell’Associazione Nazionale Orientatori (ASNOR). Il corso si è svolto negli spazi della Monserratoteca, in via Porto Cervo a Monserrato.

Obiettivo del corso è stato quello di fornire degli strumenti di base per la ricerca di lavoro attraverso alcuni principali portali online oltre che un supporto e dei suggerimenti per la redazione di un buon CV e lettera di presentazione con un focus specifico sulle competenze e soft skills maggiormente richieste nel mondo di lavoro in continua evoluzione. Il 2023, infatti, è stato proclamato dalla presidente della Commissione Europea, Ursula Von der Leyen, Anno europeo delle competenze e il continuo apprendimento nel corso della vita, il cosiddetto Lifelong Learning, diventa necessario per chiunque voglia affrontare con consapevolezza nuove sfide educative, professionali e sociali.

Grazie alla Rete Eurodesk, a tutte/i le/i partecipanti verranno rilasciati degli attestati digitali di livello partecipazione ai singoli moduli mentre a coloro che hanno preso parte all’80% delle attività e superato il test finale verrà rilasciato un attestato digitale di livello conoscenza. Questi saranno realizzati attraverso la piattaforma open-badge, una piattaforma online per il rilascio delle certificazioni digitali degli apprendimenti che ha ottenuto la certificazione che attesta la conformità dei badge rilasciati con lo standard internazionale IMS GLOBAL.

“Gli open-badge possono essere considerati molto più di un CV e possono diventare parte integrante del CV Europass digitale, possono essere scaricati in versione PDF e allegati ad una candidatura oppure essere condivisi sui social, su Linkedin e altri canali per dimostrare le proprie conoscenze e competenze. Penso che la possibilità di ottenere un attestato riconosciuto da poter inserire nel CV e il patrocinio dell’Associazione Nazionale Orientatori abbiano reso questo corso appetibile e interessante per le/i partecipanti che hanno preso parte agli incontri dimostrando interesse, partecipazione e la volontà di rimettersi in gioco in un mondo di lavoro in continuo cambiamento. Le numerose richieste pervenute e i feedback ottenuti dalle/dai partecipanti durante tutto il percorso ci motivano e ci spingono a progettare un nuovo corso per il 2024 che tenga conto di quelle che sono state le criticità di quello appena concluso per strutturare un nuovo percorso ancora più completo e interessante” spiega l’operatrice dell’Ufficio Europa – PL Eurodesk Monserrato, Simona Deidda.

“Il 2024 sarà un anno ricco di attività e iniziative per l’Ufficio Europa perché oltre alle tematiche legate al mondo del lavoro verranno riproposti incontri e attività legati alla mobilità internazionale giovanile con la presentazione dei principali programmi europei, Erasmus+/settore gioventù, Corpo Europeo di solidarietà e tutte le opportunità che l’Unione Europea offre ai nostri giovani di scoprire l’Europa e svolgere un’esperienza di crescita e formazione educativa, professionale e personale”.

Soddisfatta anche Claudia Lerz, assessore alle politiche sociali: “È grande la difficoltà a trovare un lavoro” per una miriade di motivazioni “anche per chi, magari, ha perso il lavoro e spesso non si hanno le conoscenze per potersi interfacciare con le nuove realtà. Il percorso fatto ha avuto l’obiettivo di insegnare alle persone, che non hanno molta dimestichezza con tutto ciò che riguarda il mondo del lavoro, e fornire strumenti operativi concreti, passando da un cv, da una lettera di presentazione a tutti i passaggi, insomma, per presentarsi a un colloquio di lavoro. Credo sia doveroso promuovere questi aspetti per la ricerca di un lavoro poiché più si ci presenta competenti e organizzativi, più si hanno possibilità. Il Comune ha riconosciuto l’importanza di questa tematica e siamo riusciti a svolgere questo percorso. Una strada da proseguire per essere formati e informati per accedere al mondo del lavoro”.