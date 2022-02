Cabras

Le associazioni Upspor e Gies hanno chiesto un confronto col sindaco Abis

I ricciai chiedono di pescare nell’Area marina protetta di Cabras per almeno 25 giornate, da qui a metà aprile. Per questa ragione i rappresentanti delle associazioni Upspor e Gies, rispettivamente David Bichi e Giacomo Bilancetta, hanno protocollato un’istanza ufficiale indirizzata al sindaco di Cabras e presidente dell’Amp, Andrea Abis, alla vicesindaca con delega ad Agricoltura e Pesca, Alessandra Pinna, alla Giunta comunale e ai consiglieri di maggioranza e minoranza. I pescatori hanno invitato il sindaco a convocare con urgenza un tavolo tecnico per discutere con gli operatori i termini della riapertura della pesca.

Tra le richieste anche quella di valutare l’operato del direttore dell’Amp, Massimo Marras, “in previsione dell’imminente trasmissione da parte dei pescatori, di una richiesta di intervento diretto del Ministero della Transizione Ecologica, finalizzata al possibile commissariamento della gestione dell’ente”.

Nella nota, i pescatori subacquei professionali fanno presente che “la pesca del riccio di mare all’interno dell’Area marina protetta è preclusa agli operatori da quasi tre anni consecutivi, senza che se ne possano ravvisare chiare e comprovate motivazioni”.

“In previsione di un eventuale fermo pesca specifico per il Paracentrotus lividus, al livello regionale, da effettuarsi a partire dalla stagione di pesca ventura, e dopo circa tre anni di fermo avuti all’interno dell’Area marina protetta”, insistono Bichi e Bilancetta, “non sussistono particolari rischi per ciò che riguarda l’eccessivo sforzo di pesca”.

Come detto, i ricciai – considerato il prossimo fermo biologico triennale per tutta la Regione – chiedono almeno 25 giornate di pesca nell’Amp. Via libera che sperano possa arrivare per almeno 500 ricci per ognuno dei 60 operatori.

L’Unione Pescatori Subacquei Professionali del distretto di Oristano e il Gruppo di Interesse per l’Echinocoltura in Sardegna ritengono “del tutto infondato l’attuale operato del responsabile dell’Amp, l’ingegner Massimo Marras, teso esclusivamente a impedire alla categoria dei pescatori subacquei professionali di esercitare la propria attività lavorativa, senza peraltro addurre adeguate e realistiche motivazioni”.

Secondo Bichi e Bilancetta la corretta gestione dell’Area marina protetta dovrebbe “includere la gestione razionale delle risorse ittiche ivi presenti, e la promozione delle attività di pesca tradizionali, come previsto anche dal Decreto istitutivo dell’Amp”. Le associazioni denunciano quindi “l’allontanamento dei pescatori e la totale preclusione a svolgere la loro legittima attività lavorativa”. Fattori che, a detta di Bichi e Bilancetta, avrebbero favorito la pesca illegale e avrebbero inoltre privato il territorio di Cabras di un importante risorsa occupazionale.

Le due associazioni hanno quindi messo in discussione il ruolo del direttore dell’ente. Al sindaco Abis hanno chiesto di “stabilire con massima urgenza la reale adeguatezza del profilo professionale in possesso del dottor Marras, nonché le concrete capacità di gestione di una realtà complessa come quella dell’Area marina protetta”.

“Non peschiamo all’interno dell’Area marina protetta da tre anni”, ha dichiarato David Bichi, “il via libera per 25 giornate, con un quantitativo limitato di ricci per operatore, non andrebbe certamente a danneggiare l’ecosistema, considerato anche l’imminente fermo biologico per ulteriori tre anni”.