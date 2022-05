Vanno avanti i controlli del Corpo Forestale sulla commercializzazione dei ricci di mare. Il servizio territoriale di Iglesias del Corpo Forestale ha programmato e portato a termine nel corrente mese di aprile un’attività di verifica sulla commercializzazione del riccio di mare. Gli esercizi sottoposti a controllo sono stati complessivamente 18, ubicati nei centri del Sulcis-Iglesiente di Sant’Antioco, Iglesias, Carbonia, Carloforte e Portoscuso. I controlli hanno riguardato esclusivamente le attività commerciali dedite alla prima vendita dei prodotti ittici come magazzini all’ingrosso e le attività di somministrazione degli alimenti trasformati come ristoranti e pizzerie. In due attività di ristorazione, uno a Carloforte e uno a Carbonia sono state accertate violazioni amministrative , corrispondenti a complessivi 3mila euro e riguardanti la mancanza di documentazione per la tracciabilità e la mancanza di l’etichettatura del prodotti ittici. Complessivamente sono stati sottoposti a sequestro 1,3 chili di di gonadi di riccio illegalmente conservata, senza etichettatura e senza documento di tracciabilità che ne attestasse la provenienza.

