Una soluzione che non è stata scartata dallo stesso sindaco di Cabras. “È uno degli argomenti di discussione”, ha concluso Abis, “se non si individuano soluzioni alternative può essere un’opzione, ma deve essere supportata dall’intero sistema, con il coinvolgimento dei pescatori”.

I ricci di mare all’interno dell’Area Marina Protetta non si possono prelevare già da alcuni anni. Nelle scorse settimane i subacquei autorizzati, che nell’Oristanese sono oltre una cinquantina, avevano chiesto ad Abis e all’Area Marina Protetta del Sinis di impegnarsi con il ministero dell’Ambiente per arrivare alla riapertura della pesca.

“Sono stati affrontati punti di grande criticità”, ha proseguito il primo cittadino di Cabras, “oggi il meccanismo è inceppato. Non abbiamo gli strumenti adatti per affrontare un grande problema sociale. Serve un piano di gestione serio dell’Amp condiviso con il mondo pesca. Sono indispensabili supporti e sostegni finanziari da Roma e da Cagliari”.

“Dall’assessora è arrivata una grande apertura”, ha detto Abis, “a inizio gennaio speriamo di poter iniziare a lavorare seriamente con questi tavoli. Cerchiamo risposte serie e uno scatto in avanti che oggi riguarda la tematica ricci, ma è chiaro che si deve parlare in generale dell’intera Amp e di tutti i sistemi di pesca. L’argomento non è il turismo o il diporto, ma esclusivamente la pesca”.

Andrea Abis

Fonte: Link Oristano

