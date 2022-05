Ricci di mare venduti illecitamente, scattano le multe del Corpo Forestale

CARBONIA. Il Corpo forestale non ferma i controlli sull’illecita commercializzazione dei ricci di mare all’interno di attività di ristorazione e nelle pescherie del Sulcis-Iglesiente. In frigoriferi e congelatori di un ristorante e di una pizzeria a Carloforte e Carbonia sono stati trovati e sequestrati1,3 chili di gonadi ricci confezionati in vasetti da 75 e 100 grammi ciascuno. Gli esercizi sottoposti a controllo sono stati complessivamente 18, ubicati a Sant'Antioco, Iglesias, Carbonia, Carloforte e Portoscuso. I controlli hanno riguardato esclusivamente le attività commerciali dedite alla prima vendita dei prodotti ittici come magazzini all'ingrosso e le attività di somministrazione degli alimenti trasformati come ristoranti e pizzerie. In attività di ristorazione a Carloforte e a Carbonia sono state accertate violazioni amministrative , corrispondenti a complessivi 3 mila euro e riguardanti la mancanza di documentazione per la tracciabilità e la mancanza di l'etichettatura del prodotti ittici.(l.on)

Fonte: La Nuova Sardegna