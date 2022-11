Matteo Piras, 24enne di Osini è stato arrestato dai carabinieri di Jerzu. È lui, stando alle indagini svolte, l’assassino di Riccardo Muceli: Osini è destinatario dell’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip Paola Murru. L’omicidio era avvenuto undici mesi fa, il dodici gennaio. Muceli, pastore 38enne, era caduto sotto i colpi di fucile sparati mentre, al volante del suo pick up, stava tornando a casa.

L’agguato avvenuto nelle campagne di Jerzu aveva fatto ripiombare i residenti gairesi nell’incubo della faida: tra il 2014 e il 2015, infatti, erano stati uccisi tre allevatori, un quarto si era salvato per miracolo.

- SARDA NEWS -

LEGGI TUTTE LE NOTIZIE DI OGGI



Leggi tutte le notizie del giorno in Sardegna

Leggi tutte le Offerte di Lavoro in Sardegna

Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Sarda News non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità nei suoi contenuti originali. *La responsabilità del contenuto degli articoli importati dai feed rss è totalmente a carico della reale fonte dell'informazione indicata al termine di ogni notizia.Sardanews.it - portale web informativo, non gode di finanziamenti pubblici, non chiede registrazioni personali agli utenti, totalmente gratuito, autofinanziato e sostenuto dai banner pubblicitari che compaiono tra le notizie. Se vuoi sostenerci ti ringraziamo per la fiducia e ti invitiamo a disabilitare eventuali adblock attivi sul tuo browser. Per informazioni e segnalazioni scrivi al nostro indirizzo e-mail