Ricatta la ex minorenne con foto hard e si fa chiamare padrone: a processo 26enne di Olbia

Ha ricattato per due anni l’allora fidanzata sedicenne, obbligandola a inviargli immagini intime, minacciandola di diffondere le sue foto private e di picchiare e denunciare il suo nuovo compagno. E nelle chat telefoniche la obbligava a chiamarlo padrone.

Violenza sessuale, sextortion e detenzione di materiale pedopornografico: sono le accuse da cui deve difendersi un 26enne di Olbia.

A denunciare il giovane era stato il nuovo fidanzato della ragazza che aveva segnalato il caso allapolizia, spiegando che lei era terrorizzata dal suo ex e aveva paura anche a sporgere denuncia. Le indagini erano poi passate alla Dda e alla Polizia postale di Sassari, che aveva effettuato una perquisizione a casa del giovane, trovando sul suo smartphone le foto, i video e i messaggi incriminati. Al ragazzo era stato applicata la misura cautelare del divieto di avvicinamento alla sua ex e alla famiglia.

Al processo la ragazza, che per la sua condizione psicologica è stata dichiarata non idonea a comparire in aula, si è costituta parte civile.