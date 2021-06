Riaprono le sale bingo a Cagliari: “Il settore del gioco a pezzi, ma dobbiamo salvare i lavoratori”

“Le nostre sono attività di intrattenimento, e c’è tanta gente che aspettava di rientrare”. Così Massimiliano Orlandini, titolare di una sala bingo a Radio Casteddu. “Tutto il settore che coinvolgeva la socialità ne è uscito con le ossa rotte e ora c’è tanta voglia di socialità. Ricordo che il gioco è stato sottoposto a tassazione abnorme e i rischi esistono. Oggi l’imprenditore ha cercato di dare tutto sé stesso e di tenere duro. Lavorano da me oltre 100 famiglie, stare chiusi lede la dignità delle persone. Oggi dobbiamo tenere aperti per i posti di lavoro. Dobbiamo coniugare sicurezza e la tenuta del tessuto sociale”.

