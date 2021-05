Riaprono i luoghi della cultura in Marmilla, da su Nuraxi al museo della Giara In estate visite notturne al complesso nuragico di Barumini

Dopo settimane di stop a causa delle disposizioni anti-Covid, anche in Marmilla riaprono i luoghi della cultura. I diciotto comuni dell’Unione “Marmilla” festeggiano la riapertura dei musei e dei siti archeologici e culturali col ritorno della Sardegna in zona gialla. E oggi, martedì 18 maggio, con i musei e i siti archeologici di nuovo visitabili, si celebra “Giornata internazionale dei musei”, istituita a Mosca nel 1977 durante l’assemblea generale dell’International Council of Museums, principale organizzazione internazionale non governativa che rappresenta i musei e i suoi professionisti.

Anche la Marmilla è terra di musei. Proprio da questa zona interna trent’anni fa è partita la scommessa della cultura come volano di sviluppo per territori di periferia. Nei paesi dell’Unione ci sono musei che raccontano della civiltà nuragica e prenuragica, ma anche del periodo medioevale e giudicale. E ancora esposizioni permanenti sulla flora e la fauna e sulle tradizioni di una fetta di Sardegna che ha saputo far tesoro del suo patrimonio enogastronomico e artigianale.

Giornata dei musei. Quest’anno la Giornata internazionale è dedicata al tema “Il futuro dei musei: rigenerarsi e reinventarsi”, argomento particolarmente attuale e sentito dagli operatori della cultura, visti, appunto gli effetti del Covid-19 su tutto il comparto. Ma questi luoghi della cultura non si sono arresi, neanche nel nostro territorio. Una resilienza fatta di nuove strategie di comunicazione multimediale, incontri e laboratori a distanza, consapevoli di rappresentare baluardi della cultura, ma anche dell’aggregazione sociale in una zona interna che sente fortemente il bisogno della crescita condivisa e del confronto.

Proprio nel sito dell’Icom si legge un invito ai musei a essere attori del cambiamento: “È il momento di ripensare la nostra relazione con le comunità, di cui siamo al servizio, sperimentare modelli di esperienza culturale e riaffermare con forza il valore essenziale dei musei nella costruzione di un futuro equo e sostenibile. Dobbiamo difendere il potenziale creativo della cultura come motore per il rilancio e l’innovazione dell’era post-Covid”.

In Marmilla. I musei del territorio dell’Unione “Marmilla” sono pronti a raccogliere questa nuova sfida. I musei, riaperti ieri, sono tenuti a rispettare le normative anti-Covid. Nei luoghi della cultura sono richiesti l’uso della mascherina, la misurazione della temperatura all’ingresso, l’igienizzazione delle mani e il mantenimento delle distanze interpersonali. Sino al venerdì l’ingresso è senza obbligo di prenotazione, sabato e domenica la visita deve essere prenotata con almeno un giorno di anticipo, secondo le direttive del Governo.

Da ieri ingresso libero a Barumini nel sito Unesco di Su Nuraxi dopo gli ultimi restauri, che consentiranno una migliore fruizione dell’area archeologica, nel polo museale di Casa Zapata e nel centro culturale “Giovanni Lilliu”, che sino a tutto il periodo estivo ospiterà la mostra “Mario Cesare, dalla tela dipinta alla forma scolpita”.

La Fondazione Barumini Sistema Cultura ha annunciato tante novità per il periodo estivo: a luglio la settima edizione dell’Expo del turismo culturale in Sardegna nella nuova location, davanti al nuraghe, una mostra su Pompei e le visite notturne a Su Nuraxi. Sempre da ieri porte riaperte al museo e al sito “Su Mulinu” di Villanovafranca con uno dei rari esempi di altare votivo presente dentro un nuraghe.

Ancora ieri ha riaccolto i visitatori il museo del territorio “Giovanni Pusceddu” del Consorzio turistico “Sa Corona Arrubia” con i diorami sugli ambienti della Marmilla, sezioni su fauna e botanica, biblioteca storica e sale delle grandi mostre con l’esposizione ancora visitabile sulla fotografia “L’anima rubata”.

Stamane è toccato anche a Villanovaforru, con la riapertura del parco archeologico e del museo “Genna Maria”, luoghi della cultura che nell’ultimo anno si sono adeguati alle nuove tecnologie per consentire la fruizione di questo patrimonio anche ai diversamente abili.

Sempre da oggi a Sanluri visite consentite di nuovo al castello e, sabato e domenica, la possibilità di un biglietto unico per ammirare anche il museo del pane, a pochi passi dal palazzo municipale. A Gesturi riapre il museo della Giara, che racconta gli straordinari tesori ambientali e faunistici dell’altopiano dei cavallini con tante attività didattiche per i ragazzi.

Da domani porte aperte anche al museo multimediale del Regno d’Arborea a Las Plassas, con un nuovo murale sulla parete esterna e tanti laboratori per gli studenti. A Tuili saranno visitabili su appuntamento il museo dell’olio e degli strumenti musicali sardi nella Villa Asquer. Sempre da domani a Siddi visite solo su appuntamento con prenotazione almeno due giorni prima al museo delle tradizioni agroalimentari “Casa Steri”. Per gruppi e laboratori occorre invece prenotare almeno cinque giorni prima.

