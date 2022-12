A un mese dall’abbattimento dei volatili per il rischio influenza aviaria dopo il contagio di alcuni pavoni, con tanto di polemiche e proteste, riapre il parco di Monte Urpinu.

“Il Servizio Sanità Animale del Sud Sardegna ha appena ORDINATO la revoca dei Provvedimenti Sanitari emessi dalla ASL “per evitare o limitare la diffusione della Influenza Aviare” e per smaltire gli animali morti, annullando anche l’istituzione di una zona ritenuta “infetta” e le misure per la Zona di Protezione e di Sorveglianza. Dunque – annuncia il consigliere comunale e presidente della commissione Sicurezza del Psd’az Marcello Polastri – da domenica 4 dicembre, allo scadere dei 30 giorni dall’abbattimento dei volatili presenti nel Parco (avvenuta il 05.11.2022), l’oasi verde potrà riaprire al pubblico.

Domani i gestori delle attività produttive e commerciali, potranno riaccedere nei loro chioschi e punti vendita, dopo un mese di STOP

L’atto è stato appena spedito dalla ASL al Sindaco di Cagliari in qualità di proprietario/detentore del arco comunale.

