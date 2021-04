Riapre Medicina all’ospedale di Bosa. Nella cittadina nuovi contagi

Nella cittadina di Bosa c’è grande apprensione. Una delle pazienti contagiate in ospedale è ricoverata in gravi condizioni a Sassari, mentre nelle ultime ore preoccupazione per l’annuncio della società locale Esperia volley di un’atleta risultata positiva al coronavirus. Le sue condizioni sono giudicate buone. La società ha riferito che due compagne di squadra hanno già effettuato il tampone ed è risultato negativo. Tutte le giocatrici stanno seguendo un regime di isolamento fiduciario.

E’ stata portata da termine nella notte la procedura di biodecontaminazione con perossido di idrogeno dei locali che nell’ospedale Mastino di Bosa ospitano il reparto Medicina, dove nei giorni scorsi si sono registrati una quindicina di casi di contagio da coronavirus. La riapertura del reparto potrebbe essere imminente e ciò aiuterebbe di molto anche l’ospedale San Martino di Oristano che negli ultimi giorni ha dovuto affrontare nuovamente situazioni drammatiche per la mancanza di posti letto e per l’insufficienza di personale al Pronto soccorso.

Fonte: Link Oristano

