Riapre lunedì 23 il punto nascita dell'ospedale a San Gavino - Sardegna

Riprendono lunedì 23 maggio alle 8 le attività del Nido dell'ospedale Nostra Signora di Bonaria di San Gavino Monreale. La decisione è stata presa oggi nel corso di una riunione operativa tra vertici e professionisti della Asl del Medio Campidano, Asl 7 del Sulcis e Aou di Cagliari.

Per far fronte alla mancanza di professionisti indispensabili per garantire l'apertura del reparto di Neonatologia dell'ospedale Nostra Signora di Bonaria, nell'immediato per i piccoli pazienti di San Gavino Monreale, oltre alla riconferma degli specialisti della Asl 7 del Sulcis, arriveranno in supporto i pediatri dell'Aou di Cagliari. Entro luglio, poi, dovrebbe essere svolto da Ares Sardegna il concorso di Neonatologia dal quale si vuole attingere le risorse necessarie per rinforzare l'organico e non andare in sofferenza.

Fonte: Ansa Sardegna