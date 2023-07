Riapre l’ufficio postale di Abbasanta: attivati anche i servizi Inps

Abbasanta Tra i primi in Sardegna del progetto Polis Ha riaperto al pubblico oggi, mercoledì 26 luglio, l’ufficio postale di Abbasanta in via Kennedy: terminati i lavori di ristrutturazione, saranno presto operativi tutti i principali servizi della Pubblica Amministrazione grazie al progetto “Polis – Casa dei Servizi Digitali”, l’iniziativa ideata da Poste Italiane per rilanciare nei piccoli centri con meno di 15 mila abitanti. Nell’ambito degli interventi, si è proceduto a una completa riorganizzazione degli spazi finalizzata a ottimizzare la fruizione dell’ufficio con particolare attenzione al miglioramento del confort ambientale e alla facilitazione dell’accesso ai servizi. In quest’ottica, tra le altre opere, si inseriscono la nuova configurazione della linea di sportelleria, con altezze ribassate per agevolare tutti i segmenti di clientela e postazione di lavoro ergonomica per favorire una corretta postura; un impianto di illuminazione rinnovato, con luci led a basso impatto energetico, in grado di consentire l’abbattimento (circa il 50%) dei consumi di energia elettrica e il risparmio dei costi di manutenzione legati alla maggior durata in ore dei corpi illuminanti; un impianto di climatizzazione ammodernato, in grado di ottimizzare il microclima interno sia negli ambienti aperti al pubblico sia nei locali utilizzati esclusivamente dal personale.

Nella sede di Abbasanta sono già disponibili i primi servizi della Pubblica Amministrazione, come i servizi “INPS” per i pensionati, che possono richiedere allo sportello il cedolino della pensione, la certificazione unica e il modello “OBIS M”, che riassume i dati informativi relativi all’assegno pensionistico. “La collaborazione nata con Poste Italiane”, ha commentato la sindaca di Abbasanta Patrizia Carta, “oggi si concretizza con la riapertura dell’ufficio Postale, in una nuova veste e versione, attraverso il Progetto Polis, nato per il superamento del Digital Divide nei piccoli centri. Un progetto di ristrutturazione che rende orgogliosa me e la comunità che rappresento, in vista delle soluzioni innovative e tecnologiche che l’ufficio potrà fornire e alle diverse e singole esigenze che potrà soddisfare. Perciò ringrazio Poste Italiane per aver scelto Abbasanta fra i primi comuni in Sardegna per il Progetto Polis”.

Quella di Abbasanta è l’ottava riapertura “Polis” in Sardegna, dopo gli uffici postali di Villa San Pietro, Gesturi, Ussana, Meana Sardo, Banari, Aritzo e Tergu. Nell’ambito dello stesso progetto attualmente sono in corso i lavori di ammodernamento nelle sedi di Nurachi e Uras in provincia di Oristano; Arbus, Lunamatrona, Narcao e Vallermosa nella provincia del Sud Sardegna; Ploaghe e Tergu in provincia di Sassari; Sorgono in provincia di Nuoro. La sede di Abbasanta è a disposizione dei cittadini con il consueto orario: dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 13.45 e il sabato dalle 8.20 alle 12.45. Mercoledì, 26 luglio 2023

Gli interni dell'ufficio postale rinnovatiLa sindaca di Abbasanta Patrizia Carta

Fonte: Link Oristano