Riapre il Waterfront C. Smeralda, salotto sul mare a Porto Cervo - Sardegna

(ANSA) - PORTO CERVO, 24 GIU - Un vero e proprio luogo delle meraviglie, in cui il design dell'architetto Gio Pagani, i nove spazi espositivi coperti e le due aree all'aperto, insieme ai caratteristici pod dei grandi marchi, circondati da piante e fiori e lounge bar, si fondono per arricchire il Waterfront Costa Smeralda a Porto Cervo. Il 'salotto sul mare' nel Porto Vecchio riapre questa sera le sue porte fino al 3 settembre, riconfermandosi il punto di incontro e riferimento per gli ospiti della Costa Smeralda. L'experience mall, realizzato e gestito da Filmmaster Events per conto di Smeralda Holding, sarà aperto tutti i giorni dalle 18 all'una di notte.

"Il Waterfront è una delle molte attrattive che la Costa Smeralda oggi offre, un progetto che parte della nostra strategia di differenziazione e potenziamento dell'offerta turistica con l'obiettivo di valorizzare ancora di più la località creando contenuti, eventi ed iniziative di altissimo livello", spiega Mario Ferraro, ceo di Smeralda Holding.

Oltre centomila i visitatori nella scorsa edizione che hanno fatto shopping all'interno dei punti vendita dei brand internazionali presenti. Tra i nomi che si ritrovano anche quest'anno ci sono i Pod di Riva e Ferretti Group, Ares Modena che amplia i suoi spazi occupando due Pod, Technogym, e lo spazio dedicato all'arte con la galleria Deodato Arte. Si riconferma anche la presenza di Range Rover che ha allestito uno spazio-lounge.

La novità di questa edizione è l'arrivo di un altro rinomato brand del lusso: Givenchy che ha deciso di aprire a Porto Cervo il suo primo pop-up store. Occhi puntati inoltre sul Pop Up Bar & Lounge di Nikki Beach, diventato uno dei must del Waterfront Costa Smeralda, e il chill-out Bar del marchio Riva.

Anche gli eventi trovano spazio all'interno dell'experience mall: il 22 luglio è in proranna la presentazione del volume dedicato all'iconico Hotel Cala di Volpe in occasione dei suoi 60 anni di attività, pubblicato dalla casa editrice di New York Assouline che sarà in vendita nella Boutique Costa Smeralda e online. (ANSA).



Fonte: Ansa Sardegna