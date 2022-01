Grazie alla disponibilità della famiglia Cagnacci proprietaria dell'edificio

VALLERMOSA. Dopo otto anni dalla chiusura per motivi strutturali, ha riaperto i battenti la caserma dei carabinieri a Vallermosa. Questa mattina 20 gennaio l’inaugurazione del nuovo presidio locale dell’Arma, in via Verdi 5, con toni sobri e contenuti a causa della pandemia in atto, ma in un contesto di grande soddisfazione ed emozione. Presenti il comandante interregionale del sud Italia generale Carmelo Burgio, appositamente giunto da Roma, del prefetto Gianfranco Tomao, autorità locali. In questi anni senza caserma, le funzioni dell’Arma sono state svolte nella caserma di Siliqua e in una postazione di ricezione denunce nel municipio.

La riapertura della nuova caserma è stata possibile grazie alla disponibilità della famiglia Cagnacci, a capo della omonima Fondazione proprietaria dello stabile, che si è prodigata per il raggiungimento dell’obiettivo di restituire a Vallermosa la presenza di un importante presidio di legalità, necessario anche per il territorio in quanto serve un territorio che ancora oggi mantiene grande rilievo quale crocevia fra il Medio Campidano e il Sulcis-Iglesiente.