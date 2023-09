Riaperto il servizio di Guardia medica a Oristano, ancora emergenza: “Impensabile continuare così”

Oristano

Parla Gianfranco Mura, l’unico dottore in servizio

La Guardia medica di via Carducci a Oristano questa mattina alle 8, dopo la chiusura di ieri causata dalla mancanza di dottori.

Nell’ambulatorio di via Carducci il dottor Gianfranco Mura. Di buon mattino ad attenderlo sotto il porticato del palazzo della Asl c’erano già alcune persone. Sono stati tutti ricevuti dal medico, che ha rilasciato anche diverse ricette. La situazione comunque resta molto precaria e grave.

Durante le visite hanno squillato contemporaneamente il telefono fisso dell’ambulatorio e il cellulare di servizio del medico. Altri utenti hanno suonato il campanello.

“Non è sempre così, ma da soli è impossibile garantire il sevizio in questa situazione”, ha detto il dottor Gianfranco Mura, “durante la mattinata sono dovuto andare anche al domicilio di una paziente che non stava bene. Per farlo ho dovuto chiudere l’ambulatorio. Impensabile continuare così. Da quando mancano anche tanti medici di famiglia la situazione è peggiorata”.

Il dottor Mura ha spiegato ancora che al termine del suo turno quello successivo rischia di restare scoperto per le prossime due notti.

Nei giorni scorsi alla decisione di non rinnovare il contratto a termine, comunicata da otto medici, si sono aggiunte le dimissioni dello stesso dottor Gianfranco Mura e di un altro suo collega. Entrambi stanno comunque ancora operando, nel periodo di preavviso. Dei tre medici rimasti in servizio due però nelle scorse ore sono andati in malattia. Da qui la gravissima situazione venutasi a creare e originata inizialmente dalla decisione della Asl di assicurare in alcuni giorni della settimana anche l’assistenza ai detenuti del carcere di Massama.

Per martedì mattina il direttore generale della Asl, Angelo Maria Serusi ha annunciato nuove comunicazioni in merito agli ultimi problemi relativi al servizio di guardia medica di Oristano e alla situazione del servizio di medicina penitenziaria nel carcere oristanese di Massama.

Domenica, 10 settembre 2023