Cagliari

Conclusa la prima parte dei lavori di ristrutturazione

Riapre il Pronto soccorso dell’ospedale Santissima Trinità di Cagliari, a conclusione della prima parte dei lavori di ristrutturazione e potenziamento del reparto, durati circa un mese. Ma la struttura – inaugurata questa mattina dall’assessore regionale della Sanità, Mario Nieddu – per il momento accoglierà solo i pazienti positivi al Covid-19.

I lavori, durati circa un mese, hanno portato all’ampliamento degli spazi della sala d’attesa (più che raddoppiati rispetto alla configurazione inziale) e al raddoppio dei posti letto nell’area dell’Osservazione breve intensiva (Obi).

“L’aumento dei contagi e dei ricoveri a causa del Covid, in particolare in area non critica, ci costringe a mantenere l’impostazione organizzativa dei presidi che fino ad ora ci ha consentito di gestire al meglio la pandemia”, ha detto l’assessore Nieddu. “Ma non appena il quadro epidemiologico lo consentirà, potremo restituire alla città un servizio migliore sotto ogni punto di vista”.

A proposito della situazione dei contagi, l’assessore alla Sanità ha detto che “i picchi che stiamo registrando non sono al momento di livello tale da richiedere delle misure ancora più restrittive, come sta avvenendo invece in altre regioni. Continuiamo comunque a monitorare il quadro generale con la massima attenzione. Non dobbiamo assolutamente sottovalutare i rischi dovuti alla diffusione delle varianti”.