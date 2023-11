Ri-abitare Marceddì: progetto per una foresteria diffusa con l’Università di Cagliari

Terralba

Ieri l’incontro nella borgata di Terralba. Hanno partecipato circa 50 studenti di Scienze dell’Architettura

Realizzare una foresteria diffusa che permetta a lavoratori/residenti temporanei di ri-abitare Marceddì in maniera nuova, sulla scia di fenomeni contemporanei come il south working e il nomadismo digitale. Con questo ambizioso obiettivo, ieri, la borgata di Terralba ha accolto circa 50 matricole del corso di laurea triennale in Scienze dell’Architettura dell’Università di Cagliari. Gli studenti hanno raggiunto Marceddì per dare avvio al laboratorio di progettazione “Laguna Abitata. Spazi e forme per la residenza, l’educazione e la conoscenza”.

Dopo un incontro con il sindaco Sandro Pili, con l’assessora alla borgate Maura Mura e con il consigliere regionale Emanuele Cera, i ragazzi si sono riversati per le strade della frazione con taccuino e fotocamera alla mano. Una parte di loro ha avuto la possibilità di visitare Torre Vecchia, recentemente restaurata e rifunzionalizzata come osservatorio del paesaggio delle zone umide.

Il laboratorio di progettazione “Laguna Abitata. Spazi e forme per la residenza, l’educazione e la conoscenza” è coordinato dal professore Giovanni Battista Cocco, con l’assistenza degli architetti Andrea Cadelano, Andrea Manca, Claudia Pintor ed Eleonora Giglio. Per tutto l’anno accademico 2023/2024 si lavorerà alla riqualificazione del villaggio attraverso un processo di parziale e graduale modificazione del tessuto edilizio esistente.