Roma

Dopo il nuovo incontro col Governo

Si ferma lo sciopero dei distributori di carburante. Le sigle sindacali Fegica e Figisc Confcommercio hanno revocato la seconda giornata di protesta. Lo hanno fatto con una nota congiunta.

Nonostante non siano soddisfatti delle proposte finora arrivate dal Governo, le ultime delle quali nel pomeriggio di oggi, i sindacati hanno deciso di fare un passo indietro per ridurre i disagi per gli automobilisti.

Già ieri Faib Confesercenti aveva deciso di ridurre le giornate di protesta, annunciando una sola giornata di sciopero generale.

A Oristano lo sciopero si è rivelato un flop. Tanti i distributori che non hanno aderito. Lungo la via Cagliari, per esempio, su cinque impianti quattro hanno lavorato anche oggi. Hanno aperto regolarmente anche il distributore nel prolungamento di via Cagliari, verso Santa Giusta, e quello di via Solferino.

Ieri gli stessi impianti erano stati presi d’assalto. In tanti avevano deciso di riempire il serbatoio della loro auto per sicurezza, tanto che le scorte in alcuni impianti erano state consumate, le cisterne svuotate e l’erogazione temporaneamente bloccata. Un timore che in città si è però rivelato ingiustificato.

Mercoledì, 25 gennaio 2023

