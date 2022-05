Arborea

Invariato il programma dell’evento

Slitta Revivas. L’evento di musica, show e spettacolo per rivivere appieno l’atmosfera degli anni 80-90, in programma per sabato e domenica prossimi – 7 e 8 maggio – sarà rinviato ai prossimi 4 e 5 giugno.

“A causa delle previsioni meteo avverse del 7/8 maggio ci vediamo costretti, nostro malgrado, a rinviare l’evento”, spiegano gli organizzatori, che annunciano: “Al fine di non deludere le vostre aspettative abbiamo organizzato comunque un week end a tema anni 80 con la partecipazione del dj Sandro Murru presso l’Horse Country Resort”.

Le persone che hanno già acquistato il biglietto potranno utilizzare lo stesso per le nuove date.

Tre diverse alternative, invece, per chi ha effettuato la prenotazione all’hotel Horse country resort: “Si può mantenere la stessa prenotazione per le nuove date del 4 e 5 giugno senza adeguamento di prezzo, confermare la prenotazione delle date 7 e 8 maggio con il nuovo programma di intrattenimento al coperto o convertire la prenotazione in voucher da utilizzare in altre date”.

La grande manifestazione si sarebbe dovuta svolgere in un campo di 7000 metri quadri, una considerevole metratura che era valsa all’aera l’appellativo di “Woodstock” della musica dance degli anni 80-90. In programma musica dal vivo, balli, divertimento ed emozioni no stop.

Il tutto è solo rimandato.

I 4 e 5 giugno ci saranno ancora dj di fama regionale e nazionale, quali GAZEBO (autore di canzoni come “I like Chopin” e “Lunatic”), DEN HARROW (“Don’t brake my heart” o “Future brain”), TRACY SPENCER (“Run to me”), STEFANO SECCHI (“A brighter day”, “I say yeah”, “Keep on jammin’” ) e SCOTCH (“Disco band”). E ancora i dj anni ’80 e ’90 delle discoteche più importanti della Sardegna, tra i quali Carlo Oliva, Sandro Murru, Cesare Monni, Dario Prefumo, Angelo Fraternali, Sandro Azzena e Simon Lika.

Non mancheranno i migliori street fooder sardi con buon cibo da strada isolano e birre artigianali dei birrifici della Sardegna. Si potranno ordinare anche i drink e i cocktail che hanno fatto la storia di quegli anni, come il mitico B-52.

Lunedì, 2 maggio 2022