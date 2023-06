Rettore Cagliari, 'rapporto Crenos basato su dati Istat' - Sardegna

"Come Rettore 'vigilerò' sempre affinché la ricerca venga svolta con rigore scientifico e nella piena libertà; quando smetterò di essere Rettore, da ricercatore 'lavorerò' con la consapevolezza che la ricerca venga svolta con rigore scientifico e nella piena libertà; quando smetterò di lavorare per l'Università, da cittadino mi 'batterò' affinché la ricerca venga svolta negli Atenei con rigore scientifico e nella piena libertà; e questo non per difesa dell'autonomia della Ricerca ma per l'Indipendenza della Ricerca". Così, in una nota, il rettore dell'Università di Cagliari, Francesco Mola, intervenendo sulla pubblicazione del 30/o rapporto Crenos che ha sollevato polemiche soprattutto sui dati della sanità con l'assessore regionale Carlo Doria che ha parlato di strumentalizzazione e propaganda politica da parte del referente scientifico del rapporto, Raffaele Paci (che è stato assessore nella Giunta Pigliaru, ndr).

"Voglio subito sgomberare il campo dalle polemiche - sottolinea il rettore - non entro nelle valutazioni sulle politiche della sanità o del bilancio o dei trasporti degli ultimi 20 anni in Sardegna. Credo che i tavoli di discussione per fare questa operazione siano altri e con più attrici e attori. Entro nel merito invece dell'attività di ricerca e dei suoi risultati. Le primissime cose che ho imparato agli inizi della mia carriera di ricercatore - e questo ho avuto il piacere di verificarlo anche fuori dal nostro contesto nazionale - è che c'è una differenza tra due aspetti della ricerca: il 'risultato' e la 'metodologia di produzione del risultato'. Il risultato è il dato che viene utilizzato e commentato, la metodologia viene scelta con rigore con una accurata analisi perché dia garanzie sulla affidabilità del risultato. Partiamo da questo secondo aspetto, dal metodo, per comodità. Valutazione delle metodologie significa innanzitutto accertamento delle fonti di dati, di chi li ha prodotti - per esempio se prodotti da un ente certificato o meno - di come sono stati prodotti, della dimensione temporale e degli elementi che hanno potuto eventualmente perturbare la produzione di quel dato. Nel caso del rapporto Crenos mi sembra sia chiaro che la metodologia sia robusta e rigorosa: i dati sono il frutto di una ricerca Istat presentata al Parlamento. Le tecniche di elaborazione utilizzate nel trattare quei dati e produrre i risultati della ricerca sono documentati dallo stesso Istituto e sono stati ripresi dalle ricercatrici e dai ricercatori del Crenos. In questo processo le metodologie che vengono applicate non sono frutto di una estemporanea vivacità fantasiosa di ricercatori e ricercatrici, ma derivano da prassi consolidate e 'vagliate' dalla comunità scientifica internazionale nei consessi preposti. Non ho motivo di pensare che chi ha redatto il rapporto Crenos non abbia seguito anche quest'anno questa strada, semplicemente perché chi fa ricerca si attiene ad un codice etico ben preciso".

"Trovo quindi giusto - prosegue Mola - che l'assessore Doria commenti i risultati e argomenti a difesa di una politica intrapresa. Non solo è suo diritto, ma ritengo sia suo dovere.

Non mettere in discussione la produzione di quel risultato ma giustamente commentarlo. Anche perché a differenza della ricerca, i risultati della politica, per definizione, sono invece sottoposti a giudizio, quello degli elettori e le elettrici quando si recano alle urne. Quindi c'è una radicale differenza tra risultati che si possono commentare e possono essere oggetto di valutazione politica e processo scientifico che porta a dei risultati in modo indipendente da vincoli politici".

