Reti metalliche sul Monte Arci per abbattere più facilmente i cinghiali: “E in caso di incendio?”

Pau

La denuncia di un lettore

Decine e decine di metri di reti metalliche posizionate all’interno dei boschi, sul Monte Arci, per abbattere più facilmente i cinghiali. La segnalazione arriva da un lettore, che indica in particolare il territorio di Pau, come quello interessato al problema.

“Vengono utilizzate durante la stagione venatoria per costringere gli ungulati a transitare in passaggi obbligati e abbatterli facilmente durante le battute”, spiega.

Diverse le località nelle quali sono state rinvenute da chi segnala: “Troviamo queste reti in numerose località, quali Cora su padrixi, Funtana faurra, Minda pudreddus, Pranu su tidu, Pranu sa mesa, Sa pedra longa, Canali maurreddus, Canali de s’acqua bella, Campu sa scruidda“.

“Sono presenti inoltre numerosi punti di foraggiamento, anche automatici”.

“In caso d’incendio tutti gli animali che transiterebbero in quella zona rimarrebbero intrappolati in queste reti”, denuncia il lettore, auspicando un intervento.

Giovedì, 14 settembre 2023