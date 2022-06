Reti intelligenti, progetto Eneron con Sardegna Ricerche - Sardegna

(ANSA) - CAGLIARI, 10 GIU - Sfruttare al meglio le opportunità di utilizzare energia elettrica "pulita", prodotta da fonti rinnovabili, in bassa tensione in corrente continua. Il primo tassello di un più ampio progetto al quale sta lavorando il Gruppo Eneron, presente in Sardegna con Energit, è stato presentato oggi a Cagliari nell'ambito dell'appuntamento di chiusura del programma "R&S - PROGETTO COMPLESSO - Reti intelligenti per la gestione efficiente dell'energia" (P.O. FESR 2014-2020, Azione 1.2.2.) promosso da Sardegna Ricerche. Sono stati il ceo del Gruppo Eneron, Luigi Martines, e il general manager di Energit, Marcello Spano, ad illustrare in dettaglio il progetto sperimentale GRID 2.0-BTCC realizzato da Sinergia R&S e Onda Più e condotto in Sardegna.

Il progetto ha previsto la realizzazione a Cagliari, nell'edificio che ospita la sede di Energit, di un prototipo costituito da un piccolo impianto fotovoltaico con batterie di accumulo per alimentare due differenti apparati utilizzatori (piccoli elettrodomestici) nativamente funzionanti a corrente continua. Il progetto ha previsto due step: nel primo gli apparati sono stati utilizzati (impiegando degli adattatori) alimentandoli a corrente alternata (secondo cioè la modalità operativa oggi prevalente); nel secondo sono stati alimentati direttamente in corrente continua evitando ogni passaggio intermedio. Dalla comparazione svolta durante la sperimentazione è emerso che il sistema a corrente continua consente un risparmio energetico rispetto al primo pari al 4%, dovuto al fatto che i dispositivi nativamente funzionanti in corrente continua non sono più alimentati in corrente alternata. A questi risultati si aggiungono quelli, non meno rilevanti, registrati sotto il profilo dell'innovazione in chiave di migliore efficienza e dell'apprezzabile riduzione del costo di generazione/distribuzione dell'energia elettrica in corrente continua. Non da ultimo, poi, è emerso il contenimento dei costi di gestione e di manutenzione della rete elettrica e l'ottimizzazione dell'energia prodotta da fonti rinnovabili.

