Fordongianus

Diverse segnalazioni

Disagi sono stati segnalati da diversi utenti della compagnia telefonica Wind Tre che a Fordongianus da giovedì scorso e sino a questo pomeriggio erano privi di connessione con i loro apparecchi smartphone. Il problema ha riguardato anche gli utenti delle compagnie che si appoggiano sulla stessa rete.

I primi disagi si sono registrati giovedì scorso. Sono scattate diverse segnalazioni, e solo nel pomeriggio la riparazione del guasto.

In difficoltà soprattutto quanti non dispongono più di un apparecchio o un allaccio collegato alla rete fissa e fanno affidamento per la fonia e la trasmissione dati alla sola rete mobile, in questo caso, appunto, quella di Wind Tre. Tanto più in queste giornate di festa quando l’uso degli smartphone sopratutto aumenta anche per gli auguri tra parenti, amici e conoscenti.

Sabato, 31 dicembre 2022