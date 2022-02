Sini

Il Comune cerca 5 giovani volontari, ultimi giorni per le domande

Un’opportunità per la formazione personale, ma anche per mettersi a disposizione della propria comunità. Il Comune di Sini propone a cinque giovani un impegno di mille ore con il Servizio civile, per realizzare due progetti in campo ambientale e sociale. Le domande potranno essere presentate fino al 10 febbraio.

“Invitiamo i giovani a candidarsi per il servizio civile”, ha detto il sindaco Biagio Atzori. “Ci aspettiamo davvero tanto da questi due progetti e siamo convinti possano davvero raggiungere risultati importanti per il nostro paese”. I due progetti impegneranno giovani fra i 18 e i 29 anni.

Tre volontari lavoreranno nel primo progetto, “Insieme siamo più forti: rete di aggregazioni in Sardegna”. Si occuperanno di creare occasioni di aggregazione e socializzazione per la comunità di Sini, anche per favorire l’inclusione sociale delle fasce di popolazione più fragili, ma anche far crescere i rapporti personali e la solidarietà comunitaria.

Nel secondo progetto (“Volontari per città più verdi”) due ragazzi saranno impegnati nel censimento e nella catalogazione delle risorse “verdi” del paese: specie arboree e floreali, ma anche impianti olivicoli e aree pubbliche.

Gli aspiranti volontari dovranno presentare la domanda di partecipazione esclusivamente attraverso la piattaforma nazionale Domande on Line (DOL), attiva fino alle 14 del 10 febbraio e raggiungibile tramite PC, tablet o smartphone all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it.

Le domande trasmesse con modalità diverse non saranno prese in considerazione. Non è possibile presentare domanda per tutti e due i progetti.

Sabato, 5 febbraio 2022

