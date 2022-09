Chi aveva già acquistato i biglietti per il concerto potrà richiedere il rimborso integrale (compresi i diritti di prevendita) presso il punto in cui sono stati venduti, o richiedere di permutarli per la data di Bandabardò & Cisco all’Arena Nazzari di Cagliari, il 29 settembre prossimo.

Tra i più importanti contributi pubblici venuti a mancare l’associazione ricorda “quello del Ministero della Cultura, che soltanto a fine agosto ha comunicato la mancata riconferma del contributo di 60 mila euro ottenuto nel 2021; quello dell’Assessorato al Turismo della Regione, il cui Bando 2022 per le Manifestazioni di Interesse Turistico esclude di fatto tutte quelle che si svolgono nella stagione estiva e quello dell’Assessorato allo Spettacolo della Regione Sardegna, che persiste nel diniego opposto dall’Associazione Rete Sinis per accedere ai finanziamenti destinati agli organismi professionali di spettacolo”.

Salta anche il concerto con Bandabardò & Cisco, programmato al Parco dei Suoni di Riola Sardo per il prossimo 1° ottobre. Lo ha reso noto l’associazione Rete Sinis che spiega: “Contrariamente a quanto precedentemente annunciato e in accordo con il management dell’artista siamo costretti ad annullarlo”.

Fonte: Link Oristano

- SARDA NEWS -

LEGGI TUTTE LE NOTIZIE DI OGGI



Leggi tutte le notizie del giorno in Sardegna

Leggi tutte le Offerte di Lavoro in Sardegna

Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Sarda News non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità nei suoi contenuti originali. *La responsabilità del contenuto degli articoli importati dai feed rss è totalmente a carico della reale fonte dell'informazione indicata al termine di ogni notizia.Sardanews.it - portale web informativo, non gode di finanziamenti pubblici, non chiede registrazioni personali agli utenti, totalmente gratuito, autofinanziato e sostenuto dai banner pubblicitari che compaiono tra le notizie. Se vuoi sostenerci ti ringraziamo per la fiducia e ti invitiamo a disabilitare eventuali adblock attivi sul tuo browser. Per informazioni e segnalazioni scrivi al nostro indirizzo e-mail