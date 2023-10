Rete lentissima, disagi per pazienti e operatori del Distretto sanitario di Ales – Terralba

Terralba

La Cisl-Fp: “Anche a Mogoro lunghe attese per semplici adempimenti, come la prenotazione di una visita”

Disagi e tensioni anche oggi nei diversi sportelli e servizi del distretto sanitario di Ales – Terralba. Come già accade da diverse settimane, a causa del malfunzionamento dei collegamenti telematici funzionari e pazienti sono costretti anche stamattina a lunghe attese per poter perfezionare alcune semplici procedure: la prenotazione di una visita specialistica, l’inserimento delle analisi del sangue, l’emissione di ricette dematerializzate. Le attese, anche di mezz’ora per ogni adempimento, sono alla base delle proteste degli utenti che, esasperati, spesso attribuiscono i disservizi agli operatori.

A segnalare ancora una volta il problema è Marco Efisio Pisanu, segretario della Funzione pubblica – Cisl territoriale, che ricorda come di questo grave problema siano stati interessati da tempo sia la direzione della Asl che il presidente del Distretto sanitario, Francesco Mereu. Proprio Mereu nelle scorse settimane aveva ottenuto l’impegno di una rapida soluzione dal direttore generale della Asl di Oristano, Angelo Maria Serusi.

A tutt’oggi però in ognuno dei presidi di Ales – Terralba e Mogoro le difficoltà continuano, con i comprensibili disagi per gli utenti, spesso costretti a rinunciare alla loro richiesta e ad andare via, ma anche degli operatori, che si trovano nella impossibilità di concludere i loro adempimenti in tempi ragionevoli.

“Da sottolineare che questo inconveniente non si manifesta per alcune procedure, come per esempio per la scelta e revoca del medico di famiglia”, afferma Pisanu. “Bisognerebbe verificare quindi se il disservizio è legato anche alla funzionalità del gestionale SISAR utilizzato da tutta la rete dei servizi sanitari, oltre che alla rete della Fastweb, a cui i presidi della Asl sono collegati”.

Lunedì, 30 ottobre 2023