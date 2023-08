Rete idrica da sistemare a Bosa, con oltre 4 milioni: ecco vie e piazze nelle quali si scaverà

Il grande lavoro in fase di avvio è mirato alla eliminazione delle perdite idriche. Attualmente, dell’acqua che viene immessa nelle condotte, se ne perde oltre l’80% per condizioni di ormai estrema vulnerabilità e per l’età delle tubazioni, generando un danno annuo pari a 640.000 euro. L’opera garantirà l’eliminazione di gran parte delle perdite con il rifacimento di quasi 6 chilometri di condotte e 792 allacci.

Il 5 luglio erano stati consegnati i lavori per il lotto C, che comprende via Pino Melis, via Federico Melis, via Passino, via Mastino, via Generale Ibba Piras, via Tasso, viale Alghero, via Isabella di Villamarì (e traverse), via Martiri della Libertà e piazza Aldo Moro.

Oggi sono stati invece consegnati i lavori per il lotto A, che comprende piazza Duomo, via Santa Giusta, la strada di circonvallazione del castello (da piazza Santa Giusta alla chiesa di Santa Giusta), piazza Gioberti, via Ginnasio, via Ragazzi del ’99, via e vico Spano, via Manin e via Trieste.

A breve saranno consegnati anche i lavori per il lotto B, che comprende via Serravalle, via Montenegro, via Malaspina, via Sant’Ignazio, piazza Episcopio, corso Vittorio Emanuele, via Gioberti, via Carmine, via Roma e Ponte Vecchio.

Il Comune si è accordato con Abbanoa sull’avvio delle opere e l’organizzazione dei cantieri.

Sabato, 5 agosto 2023