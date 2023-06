Restituita al padre di Chiara la casa del delitto di Silì, dopo cinque mesi

Cronaca Dissequestrata la palazzina in cui Monica Vinci uccise la figlia di 13 anni

La casa di Silì in cui fu uccisa Chiara Carta

Oristano

Dissequestrata la palazzina in cui Monica Vinci uccise la figlia di 13 anni

Il giudice restituisce a Piero Carta la casa di Silì in cui cinque mesi fa era stata uccisa sua figlia, Chiara Carta, 13 anni. Il gip del Tribunale di Oristano, Federica Fulgheri, ha firmato questa mattina il nulla osta per il dissequestro della palazzina in cui il 18 febbraio avvenne la tragedia.

Le indagini sull’omicidio, commesso dalla madre della ragazzina, Monica Vinci, 54 anni, non sono ancora concluse, ma il giudice ha ritenuto che fosse più necessario mantenere sotto sequestro il luogo del delitto.

Chiara, come ha confermato l’inchiesta coordinata dal Pm Valerio Bagattini, era stata uccisa dalla madre con venti coltellate. La donna si era poi lanciata dal balcone al primo piano dell’abitazione, procurandosi solo lievi ferite. Ora è nel carcere di Uta.

Questa mattina la firma della dottoressa Fulgheri ha riconsegnato l’abitazione a Piero Carta, padre di Chiara ed ex marito di Monica Vinci. L’uomo aveva richiesto più volte al Tribunale di poter riavere la casa.

Lunedì, 26 giugno 2023

