Restauro finito, riapre la torre di Marceddì: sarà un osservatorio

Dopo mesi di restauro, sarà finalmente riaperta e restituita alla collettività la torre di Marceddì, simbolo del territorio del Terralbese. L’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Sandro Pili intende celebrare l’evento con una cerimonia inaugurale: appuntamento per domani, venerdì 25 giugno, alle 17.30 nel rispetto delle norme anti-covid.

Assieme al sindaco Pili, ci saranno il prefetto di Oristano Fabrizio Stelo, il presidente della fondazione MEDSEA Alessio Satta e l’architetto Pier Paolo Perra. Parteciperanno anche numerose associazioni locali e gli allievi della Scuola civica di musica che – dopo la benedizione impartita dai parroci di Terralba – accompagneranno con la loro musica l’evento.

Per consentire la massima partecipazione, anche se virtuale, l’evento verrà trasmesso in diretta streaming sulla pagina Facebook istituzionale del sindaco di Terralba Sandro Pili, e condivisa dalla pagina Facebook “Vivere Terralba – Progetto Dinamismo e Cultura” dei ragazzi del Servizio civile universale.

La torre realizzata nella seconda metà del 1500 tornerà a essere, dunque, uno dei punti di riferimento nel golfo di Oristano. L’intervento di restauro permette di farla diventare un osservatorio delle importantissime zone umide circostanti, protette dalla convenzione di Ramsar, oltre che un luogo di attrazione per i turisti, appassionati e studiosi delle zone umide. Al piano terra saranno ospitati un archivio e una mostra che racconta la storia della torre, mentre al primo piano sarà allestito un osservatorio del paesaggio: uno spazio di contemplazione con tre sedute per osservare cielo, acqua e terra, in corrispondenza delle finestrelle della struttura. La terrazza, che in passato ospitava i bracieri utilizzati per segnalare un pericolo, è stata attrezzata come punto di osservazione dell’avifauna e delle “terre d’acqua” circostanti. La realizzazione di un impianto fotovoltaico garantirà l’accumulo di energia elettrica necessario per gli utilizzi interni alla torre.

La torre di Marceddì è stata sottoposta a lavori di valorizzazione e di restauro conservativo dal mese di giugno dello scorso anno, seguendo un progetto finanziato dalla Fondazione Medsea e dal Comune di Terralba, dopo che l’immobile – di proprietà del demanio – era stato dato in concessione allo stesso Comune.

Medsea, fondazione impegnata nella tutela degli ecosistemi marino costieri in Sardegna e nel Mediterraneo, aveva preso in consegna il sito e affidato agli architetti Pier Paolo Perra e Maria Franca Perra la progettazione e direzione lavori. L’impresa C.G.P. ha realizzato l’intervento. Il restauro è durato complessivamente 10 settimane e ha permesso il risanamento dell’immobile, e in misura minima il rifacimento di parti mancanti, mantenendo quanto più possibile inalterati i segni e gli effetti del tempo ed i ripristini che l’edificio ha subito nel corso della storia.

In questi mesi è stato completato l’allestimento interno a cura dello studio Casciu Rango Architetti, che ha curato gli arredi.

Chiamata dai locali “Turri Eccia”, la torre fu costruita tra il 1578 e il 1584 dall’allora re spagnolo Alfonso d’Aragona per difendere i traffici e le coste dagli attacchi dei Saraceni. Con la sua imponente struttura e grazie ad un elaborato sistema di comunicazione con le altre torri costiere del territorio, contribuiva a formare un perfetto sistema difensivo per il Golfo di Oristano.

Durante il secondo conflitto mondiale collegato alla torre venne costruito un bunker antiaereo e il “nido” di mitragliatrice, conservati sino ai giorni nostri.

Giovedì, 24 giugno 2021

