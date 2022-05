Restaurato prezioso mosaico torna all'Antiquarium Turritano - Sardegna

(ANSA) - PORTO TORRES, 23 MAG - L'attesa ora è finita.

Martedì 24 maggio il mosaico di Septimia Musa ritorna al suo posto. E per consentire i lavori di riassemblamento, posizionamento e fissaggio nella sala espositiva del prezioso reperto, l'Antiquarium Turritano resterà chiuso al pubblico.

Il mosaico, rinvenuto negli anni '60 in località Balai a Porto Torres, adornava una tomba. Realizzato in tessere policrome, nell'iscrizione menziona la defunta Septimia Musa, di religione cristiana come si deduce da diversi simbol illustrati.

L'intervento di restauro, iniziato nel settembre del 2020, prevedeva il consolidamento e la ripulitura, oltre alla sostituzione della base portante. Il prezioso mosaico fa parte della collezione del Museo e sarà visibile al pubblico a partire da mercoledì 25 maggio. (ANSA).



Fonte: Ansa Sardegna