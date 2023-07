Restano in carcere le sei persone arrestate dopo il sequestro di mille chili di canapa

Oristano

Udienza di convalida in Tribunale

Confermata dal giudice delle indagini preliminari del tribunale di Oristano, Salvatore Carboni, la custodia cautealre in. arcere per le sei persone arrestate dai carabinier la settimana scorsa dopo un blitz antidroga ne il ritrovamento di un migliaio di chili di canapa in un capannone nelle campagne di Baradili.

Per Diego Mirai, 25 anni, di Cabras, proprietario dello stabile e del terreno e per cinque stranieri, originari del Marocco e della Nigeria erano scattate le manette con le accuse di coltivazione detenzione di sostanze stupefacenti.

Questa mattina tutti e sei sono stati sentiti dal gip Carboni per l’udienza di convalida.

Diego Mirai, come aveva già dichiarato ai carabinieri al momento del fermo, ha ribadito al giudice che la piantagione era legale e che si trattava di canapa sativa, perché il thc contenuto era inferiore allo 0,2.

Insieme a lui erano presenti anche i cinque stranieri, da tempo residenti a Nuoro: Osagie, Jahyi, Ogbebor (tutti 38enni), Dianka (39) e Amyn (25). Al giudice hanno dichiarato che quello era il loro primo giorno di lavoro.

Il gip Salvatore Carboni ha confermato la misura della custodia in carcere per il pericolo di inquinamento delle prove.

I legali degli arrestati ora valuteranno se presentare ricorso al Tribunale del riesame per una revoca o attenuazione della misura interdettiva.

-segue-

Lunedì, 17 luglio 2023